 

Зеленский рассказал о запуске альтернативного Минским соглашениям процесса

27.11.2021, 5:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраина идет параллельным путем переговоров по Донбассу, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне 26 ноября.

«Нормандский формат и Минск были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим», – цитирует политика «Корреспондент».

Зеленскому напомнили его слова о том, что страна не может потратить больше года на минский процесс, а также заявление о том, что если это не принесет результата, то формат урегулирования придется менять.

Президент заявил, что тогда не было пандемии коронавируса и энергетического кризиса, которые все затормозили. По поводу результата Зеленский заявил, что не может оказать влияние на некоторые вещи и встречи.

«По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало, и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации… Посмотрите, с начала режима прекращения огня… мне жаль всех этих 66 человек, но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол…» – сказал президент.

Также Зеленский рассказал о планах Франции продолжить оказывать давление на Россию, чтобы состоялся нормандский саммит с новым канцлером. По словам украинского лидера, в ближайшее время состоятся разговоры или встречи между руководителями президентских администраций Украины и России.

Ранее президент Зеленский заявил, что ему известно о подготовке госпереворота на Украине, который должен состояться 1 декабря. 



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