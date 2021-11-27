 

Пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» предъявили обвинения

27.11.2021, 5:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСледствие предъявило обвинения пяти фигурантам уголовного дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Петренко пояснила, что СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину, передает ТАСС.

«Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), Винокурову и Семыкину — ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», – отметила она.

По ее словам, следствие будет ходатайствовать об аресте всех фигурантов.

По данным следствия, в результате нарушений требований промышленной безопасности производственных объектов, допущенных директором шахты Махраковым и его подчиненными, произошло газодинамическое явление и последующее задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке.

Инспекторы Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке. Ход расследования уголовного дела находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате взрыва погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека, тринадцати из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Позже в шахте нашли живого спасателя.

Напомним, что задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Премьер Михаил Мишустин потребовал тщательно расследовать причины ЧП на шахте в Кузбассе.



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