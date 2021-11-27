Газпром подтвердил оплату долга Молдавией

Газпром подтверждает оплату Молдавией долга за газ, сообщил официальный представитель холдинга.

Газпром надеется, что Молдавия примет меры для нормализации ситуации и обеспечит выполнение контракта на поставку газа, передает ТАСС.

В холдинге добавили, поскольку для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, это сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдавии.

Ранее сообщалось, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов.

Кроме того, парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.

Об утверждении проекта объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Ранее она же просила выделить 74 млн долларов на погашение долга. Газпром согласился на просьбу Молдавии и не стал прекращать поставки газа в страну.