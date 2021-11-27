Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости».

Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».

Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер.

Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами».