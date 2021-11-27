Бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского во лжи
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что предприниматель якобы является одним из участников подготовки госпереворота на Украине.
«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент», – говорится в заявлении Ахметова, приведенного компанией System Capital Management, передает РИА «Новости».
Он отметил свою однозначную позицию – «независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом».
Ранее Зеленский говорил о том, что у него есть информация о готовящемся госперевороте, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Для осуществления планов якобы будут привлечены миллиарды долларов. Состояться переворот должен 1 декабря, считает украинский лидер.
Позже в Кремле заявили, что «Россия никогда не занимается такими делами».
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