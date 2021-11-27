Фигуристка Валиева побила мировой рекорд на этапе Гран-при в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева побила мировой рекорд и занимает первое место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи.

Валиева набрала 87,42 балла. Второе место занимает еще одна гражданка России Елизавета Туктамышева (80,10), третьей идет представительница США Мэрайя Белл (69,37), передает ТАСС.

Ранее рекорд принадлежал россиянке Алене Косторной (85,45). Валиева стала абсолютной рекордсменкой мира, ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по общей сумме баллов (265,08).

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, этот сезон для нее первый на взрослом уровне. Ранее фигуристка стала победительницей второго этапа Гран-при в Канаде.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.

Напомним, в конце октября Валиева выиграла этап Гран-при в канадском Ванкувере с двумя мировыми рекордами.