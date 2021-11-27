 

Мнение: В январе российские танки смогут ехать куда хотят

27.11.2021, 4:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минутка важной военной аналитики.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Мнение: Первое место

09.12 / Новую российскую орбитальную станцию стилизуют под храм Василия Блаженного

04.11 / Клетчатая куртка-рубашка в стиле ретро: несколько осенних образов с брюками, ботинками и не только

27.10 / Ученые: Использование смартфонов на работе приводит к снижению продуктивности труда

23.09 / Демонстративное превосходство, скрытность: что нельзя игнорировать в отношениях

22.01 / Персонализированная вакцина от рака продемонстрировала длительное действие

08.09 / В Минтруде рассказали о графике новогодних каникул и праздников в 2021 году

31.07 / Мнение: Россия поможет тушить Турцию

19.03 / Истерика актера и вскочившие зрители: как проходила премьера фильма “Доживем до понедельника”

27.03 / Fox News: Штаб Байдена воспользовался карантином, чтобы ограничить количество журналистов на пресс-конференции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика