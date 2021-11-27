 

Коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР

27.11.2021, 3:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПоложительный результат теста на коронавирус по прибытию в Нидерланды получили не менее 15 пассажиров рейса из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.

На борту находилось более 600 пассажиров, все они были вынуждены сдать тест по прилету в Нидерланды. Согласно службе здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к настоящему моменту получены результаты 110 тестов, 15 из них – положительные. На основе данного соотношения специалисты ожидают около 85 положительные результатов на весь прибывший рейс. О каком варианте коронавируса идет речь, не уточняется, передает ТАСС.

В пятницу Нидерланды приостановили авиасообщение со странами юга Африки на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса. В тот же день прибывшим из ЮАР пассажирам запретили покидать голландский аэропорт Схипхол в связи с необходимостью сдать тест на коронавирус. Также государства юга Африки включены в список стран, поездки в которые сопряжены с крайне высоким риском. Это, в числе прочего, предусматривает обязательную самоизоляцию после их посещения.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Захарова назвала «чушью» слова Борреля про «подрывные действия» России

29.09 / Назван объем поставок продукции из Вологодской области в Белоруссию

05.11 / Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

29.09 / В Венгрии из-за критики Киевом газового соглашения с РФ хотят продолжать блокировать вступление Украины в НАТО

31.07 / Во Львове планируют демонтировать советскую звезду на военном мемориале “Марсово поле”. МИД РФ направил Украине ноту

01.12 / Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить

01.06 / Хакеры могут использовать для взлома обычные зарядные устройства

22.03 / Вакарчук: Я бы хотел оставаться для тех, кого я привел в политику, товарищем

30.04 / Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

28.09 / Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика