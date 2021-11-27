Коронавирус выявили у прилетевших в Нидерланды пассажиров рейса из ЮАР

Положительный результат теста на коронавирус по прибытию в Нидерланды получили не менее 15 пассажиров рейса из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к которой относится населенный пункт Схипхол, где располагается аэропорт.

На борту находилось более 600 пассажиров, все они были вынуждены сдать тест по прилету в Нидерланды. Согласно службе здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, к настоящему моменту получены результаты 110 тестов, 15 из них – положительные. На основе данного соотношения специалисты ожидают около 85 положительные результатов на весь прибывший рейс. О каком варианте коронавируса идет речь, не уточняется, передает ТАСС.

В пятницу Нидерланды приостановили авиасообщение со странами юга Африки на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса. В тот же день прибывшим из ЮАР пассажирам запретили покидать голландский аэропорт Схипхол в связи с необходимостью сдать тест на коронавирус. Также государства юга Африки включены в список стран, поездки в которые сопряжены с крайне высоким риском. Это, в числе прочего, предусматривает обязательную самоизоляцию после их посещения.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.