 

Сервис Spotify начнет тестирование видеосервиса, схожего с TikTok

27.11.2021, 3:08, Новости дня
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Вступить в конкуренцию с вездесущим TikTok решили специалисты, обеспечивающие работу музыкального сервиса Spotify. Как стало известно, на этом ресурсе также вскоре появится свой раздел для коротких видеороликов.

При этом видеоконтент разработчики планируют показывать прямо во время трансляции музыкальных аудиозаписей.

Новая функция еще официально не представлена, но на страницах ресурса уже замечено маленькое окошко в нижней строке меню, которое обеспечивает запуск. Речь идет о популярном в наше время формате вертикального видео, отмечают специалисты. По словам представителей Spotify, пока рано говорить о масштабном запуске видеосервиса, поскольку впереди еще достаточно сложный период тестирования.



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