Байден захотел поговорить с Путиным и Зеленским

Глава американской администрации Джо Байден заявил, что, по всей вероятности, в скором времени поговорит с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«По всей вероятности», – приводит ТАСС ответ Байдена на соответствующий вопрос, заданный президенту США в ходе поездки в Нантакет, штат Массачусетс, где он с семьей проводит праздничные выходные. Запись беседы распространил пресс-пул Белого дома.

На вопрос о том, обеспокоен ли он ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте, Байден ответил: «Я обеспокоен». «Послушайте, мы поддерживаем территориальную целостность Украины и поддерживаем возможность Украины управлять собой. Мы возражаем против чего-либо даже отдаленно готовящегося», – сказал американский лидер, говоря о возможности государственного переворота на Украине.

Накануне Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что РФ «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».

Напомним, 5 ноября Зеленский сообщил, что подписал закон «об олигархах», и заявил, что документ коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками. В сентябре Рада по инициативе Зеленского приняла закон об олигархах, согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании гражданина Украины олигархом и вести специальный реестр.