Компания NVIDIA запускает новую нейросеть для формирования изображений GauGAN 2

Компания NVIDIA опубликовала релиз с анонсом создания новой нейросети. По словам создателей продукта, речь идет об автоматическом формировании изображений в стиле GauGAN 2, а для его пользователю достаточно будет только ввести текстовое описание новой картинки.

Нейросеть представит предварительные эскизы, которые пользователь сможет подправлять в нужном ему направлении. Разработчики гарантируют фотореалистичность.

Искусственный интеллект, который будет управлять процессом, наделен способностью к самообучению. Таким образом, со временем станет появляться больше вариантов. Кроме того, предполагается учет вкусов каждого отдельного зарегистрированного пользователя. В тестовом варианте систему можно опробовать на сайте компании.