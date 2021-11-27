 

Компания Alphacool представила новую систему жидкостного охлаждения

27.11.2021, 2:14, Новости дня
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В компании Alphacool представили новую систему жидкостного охлаждения видеокарт, получившую название Eiswolf 2. Перечень устройств, к которым она подходит, можно найти на сайте разработчика.

Отметим, что отвод тепла осуществляется также при помощи вентиляторов, диаметр которых составляет 120 мм. Также в компании сообщили, что в основу конструкции положен водоблок Eisblock Aurora, способный эффективно охлаждать не только GPU, но и все остальные детали, также требующие понижения температуры во время интенсивной работы.

Приятным бонусом для пользователя должна стать специальная подсветка в палитре RGB, которая включается во время работы системы охлаждения. В случае необходимости заменить компоненты, их можно приобрести по отдельности.



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