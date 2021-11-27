В компании Samsung подтвердили полное окончание производства смартфонов Galaxy Note

Смартфоны из серии Galaxy Note больше выпускаться не будут. Об этом уже сообщалось в сети. Но компания Samsung подтвердила данное решение, представляя свой последний отчет.

Речь идет о прекращении производства каких-либо версий гаджетов из данной линейки. По мнению экспертов, корейский производитель, таким образом, освобождает производственные площади для начала выпуска новых смартфонов со складным экраном.

Однако возникал вопрос, что делать с некоторыми решениями, дизайнерскими и техническими, которые были подготовлены именно для смартфонов данной линейки? Очевидно, из используют в будущих моделях из серии Galaxy S, предполагают специалисты. В любом случае разработки не пропадут.