 

“Я вам не завидую, а дальше додумайте сами”. Разумков – о впечатлениях от пресс-марафона Зеленского

27.11.2021, 1:50, Новости дня
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“Мне очень странно это слышать из уст президента. Президент говорит: 1 декабря в Украине состоится переворот. И это говорится так, мимоходом, во время пресс-конференции. Если у главы государства есть такая информация, он должен выходить и говорить, что в это время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди, которые готовили государственный переворот, госизмену. Это 111-я статья Уголовного процессуального кодекса. Они задержаны СБУ, отправлены в места не столь отдаленные и будут нести ответственность”, – подчеркнул нардеп.

По его словам, слова Зеленского могут использовать для дестабилизации ситуации в Украине враги страны.

“Возвращаясь к истории. Во время одной пресс-конференции была сказана крылатая фраза: “Я вам не завидую, а дальше додумайте сами”. К сожалению, сегодняшняя пресс-конференция президента вызывает именно такие эмоции у меня”, – резюмировал экс-спикер.

Контекст:

Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова.

“Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Зеленский назвал это “подставой бизнесмена Рината Ахметова”.

“Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – добавил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал “сплошной ложью”. “Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул предприниматель.

Журналист BuzzFeed Кристофер Миллер написал  в Twitter, что переворот, о котором рассказал президент Украины, планировали сотрудник ФСБ России и три бывших украинских правоохранителя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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