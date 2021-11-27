 

Бурба назвал странной информацию Зеленского о “формуле COVID-19”. Президент говорил, что ее приносил Бурба

27.11.2021, 1:50, Новости дня
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В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что Бурба приносил ему “формулу COVID-19” и предлагал передать эту информацию России или Китаю. “Бурба принес какую-то информацию, что мы получили оперативную информацию, кто придумал формулу COVID, [и что] даже есть формула вакцины. […] Конечно, я передал все эти формулы медикам. Они сказали: “Это ноль. Это ноль”, – рассказал глава государства.

“Что касается COVID-19, так называемой операции “Вакцина”. Я впервые это слышу. Господин президент, это для меня странно. Единственное, что меня объединяет с COVID, – это то, что я вакцинирован, одной вакциной два раза”, – объяснил Бурба во время ток-шоу Шустера.

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в тот период, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

Зеленский считает, что Бурба – “авантюрист и аферист”. Он говорил, что во время Евромайдана экс-глава ГУР был “по разные стороны” с пятым президентом Петром Порошенко, а также что об операции о вагнеровцах не знали другие разведчики.

Отвечая на слова Зеленского о Евромайдане, Бурба рассказал, что с 2014 года был на более чем 20 допросах, и никаких обвинений выдвинуто не было.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В декабре в мире началась массовая вакцинация от COVID-19, в Украине прививочная кампания стартовала в феврале 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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