Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским

“Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще”, – отметил журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar.

“Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского, дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе… На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!” – сказал президент.

Бутусов назвал лживыми обвинения Зеленского.

Контекст:

Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Бутусов после пресс-марафона сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации.

“Честно говоря, если бы не уважение к президенту, верховному главнокомандующему, единственным ответом Зеленскому надо было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом эфире просто как человек без морали и совести. Который бросается словами, потому что у него статус, и затыкает рот с помощью пресс-секретаря. Я уважаю наше государство, наших воинов, которые воюют на фронте. Все, что я пишу, делал для них, защищая их”, – сказал Бутусов.

—