Бурба – Зеленскому: Неправильно обижать военнослужащих, до 2019 года мы охраняли ваш сон после концертов

Так экс-глава ГУР отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-марафоне 26 ноября, в ходе которого глава государства назвал Бурбу “авантюристом и аферистом”.

“Интересные слова. Я оставлю это на вашей совести. […] У меня много эмоций, но я постараюсь говорить безэмоционально, поддерживая честь офицера, и скажу вам, что вы должны быть примером общения с нами. Вооруженных сил 250 тыс. таких, как я. Неправильно обижать нас, военнослужащих , потому что, хочу напомнить. с 2019 года вы стали президентом, а до 2019 года мы охраняли ваш сон. Ваш четкий хороший сон после концертов, после “Квартала”. Мы охраняли, когда была война. Уважайте нас”, – подчеркнул Бурба.

На пресс-марафоне Зеленский также прокомментировал операцию по захвату вагнеровцев, за которую в том числе отвечал Бурба. Президент Украины заявил, что, планируя использовать в ходе операции авиакомпанию Turkish Airlines, разведчик хотел втянуть страну в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме того, Зеленский говорил, что во время Евромайдана экс-глава ГУР был “по разные стороны” с пятым президентом Петром Порошенко, а также что об операции о вагнеровцах не знали другие разведчики. Отвечая на слова Зеленского о Евромайдане, Бурба рассказал, что с 2014 года был на более чем 20 допросах, и никаких обвинений выдвинуто не было.

19 ноября Бурба, отвечая на вопрос о спецоперации по вагнеровцам, сказал: “Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси”. Бурба добавил, что операция провалилась “благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах” и которые “сливают и передают информацию врагу”.

По словам экс-начальника ГУР, глава ОП Андрей Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании “Вагнер” поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем, и продолжает получать роялти от деятельности студии.

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