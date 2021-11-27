В ЮАР назвали тревогу Британии из-за нового штамма COVID «неоправданной»

Реакция Британии и других стран Европы на новый вариант COVID-19 «неоправданная», эти решения противоречат нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил глава минздрава ЮАР Джо Фаала.

«Мы полагаем, что некоторые реакции были неоправданны. В данном случае я имею в виду реакцию стран Европы – Британию и других стран. Также мне сообщили, что Европейская комиссия рассматривает подобную реакцию для ряда государств… Реакции стран по вводу ограничений на въезд полностью противоречат нормам и стандартам Всемирной организации здравоохранения», – отметил министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SABC.

Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.

Кроме того, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Еврокомиссия предложила ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки из-за штамма. Власти Испании также заявили о намерении приостановить авиасообщения с ЮАР и Ботсваной из-за нового штамма коронавируса.

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