Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви

Президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем состоялась трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Российский лидер подарил коллегам знак мира и благополучия – оливковые ветви.

«Оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться», – подчеркнул президент России, передает Telegram-канал «RT на русском».

Ранее политики пришли к конкретным решениям по вопросам стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Российский президент сообщил о необходимости успокоения ситуации в Карабахе и переходу к мирной жизни.

В совместном заявлении лидеров трех стран отмечается, что РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также Путин, Алиев и Пашинян подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов для раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха.