 

Задержанный со стрельбой на МКАДе водитель BMW оказался судим за наркотики

27.11.2021, 1:41, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВодитель автомобиля BMW, задержанный со стрельбой на Симферопольском шоссе в Москве, ранее был судим за наркотики и мошенничество, сообщил сам фигурант на распространенном МВД РФ видео.

«Один-два. Статья 228 [«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»], а потом 159 [«Мошенничество] УК РФ», – сообщил задержанный водитель, отвечая на вопрос о том, сколько раз сидел, передает ТАСС.

По словам молодого человека, ему 23 года, а судим он был еще в 17 лет. Скрываться от полиции он стал из-за того, что испугался.

Ранее сообщалось, что на МКАДе водитель BMW устроил массовое ДТП, пытаясь скрыться от полицейских. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить и задержать лихача.

На заднем сиденье его автомобиля обнаружены три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно – синтетическим наркотиком, порядка 6 кг. В ходе задержания повреждено не менее пяти машин.



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