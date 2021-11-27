Включили «Светофор»

Каким будет новое правительство Германии и что это значит для России.

В среду стали известны очертания будущего правительства Германии: три партии, которые его сформируют, опубликовали 177-страничное коалиционное соглашение. Это конец эпохи Ангелы Меркель — она покидает пост канцлера, и ее партия, Христианско-демократический союз, переходит в оппозицию.

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Коалиция получила название «Светофор» по цветам партий, вошедших в ее состав: красный — у социал-демократов, зеленый — у «зеленых» и желтый — у свободных демократов. Коалиционное соглашение — важная традиция немецкой политики, гарантирующая, что партнеры действительно договорились о главном «на берегу», — касается основных запланированных решений и распределения министерских портфелей. Пока известно, какие партии какие портфели получат — по нерушимой процедуре конкретные имена министров будут обсуждаться в ближайшее время внутри самих партий, хотя неофициально они уже названы. Кроме того, руководящие органы всех трех партий должны утвердить само соглашение. Ожидается, что все это произойдет в первой декаде декабря — после этого новое правительство сможет приступить к работе.

Новое в нынешней коалиции — впервые за несколько десятков лет ее формируют не две, а три партии. То есть договориться сложнее — особенно с учетом того, что в ее состав входят как «зеленые» — сторонники социальной политики и защитники уязвимых групп населения, так и свободные демократы — защитники частной собственности и бизнеса. Многие ожидали, что переговоры затянутся до Рождества и дальше, но партнерам удалось договориться меньше, чем за девять недель.

Что планирует новая коалиция

Общие направления политики будущей коалиции — фокус на правах человека, мягкая миграционная политика и «зеленая» экономика. В отношениях с Россией — сохранение «конструктивного диалога».

Конечно, никуда не уходит борьба с эпидемией, это особо подчеркнул на пресс-конференции во время презентации соглашения глава социал-демократов, будущий канцлер Олаф Шольц.

— Мы до сих пор не победили корону, — отметил он. — День ото дня мы движемся к новым рекордам.

Накануне презентации соглашения, во вторник вечером, с представителями новой коалиции встретилась Ангела Меркель, чтобы в том числе обсудить «чрезвычайную серьезность ситуации» с коронавирусом.

В целом новая коалиция обещает политическую модернизацию — об этом говорится на первых страницах соглашения.

«Германия сможет идти в ногу со временем, только если мы модернизируем само государство, — пишут партнеры. — Мы хотим, чтобы государство действовало быстрее и эффективнее и было лучше подготовлено к будущим кризисам. Мы внедрим всеобъемлющую цифровизацию системы управления. Это необходимо, чтобы облегчить жизнь наших граждан».

В коалиционном соглашении — много свежих планов. Так, партнеры намерены сделать несколько шагов по либерализации миграционной политики и модернизировать закон о гражданстве. Соглашение предполагает возможность двойного гражданства для неграждан ЕС: сейчас они, после достижения 21 года, должны выбирать между гражданством Германии и другой страны. Сроки натурализации, которые сейчас составляют восемь лет, планируется сократить. Партнеры также намерены ввести особую, облегченную процедуру натурализации для потомков эмигрантов из Турции 50–70-х годов, которые в те годы были активно заняты в стратегических промышленных отраслях: автомобилестроении, строительстве дорог, сельском хозяйстве, металлургии.

Акция протеста «зеленых» в Берлине. Фото: EPA-EFE

Достижение целей Парижского соглашения по защите климата партнеры называют «главным приоритетом». В частности, перечислены такие цели: сделать рыночную экономику экологически ориентированной, отказаться от использования угля к 2030 году и довести долю возобновляемых источников энергии до 80%, бороться за неповышение уровня глобального потепления выше полутора градусов.

Еще одна интересная инициатива — добиться снижения возраста реализации избирательного права с 18 до 16 лет на федеральных выборах.

Это пункт, равно важен «зеленым» и «свободным демократам» — в ходе последних выборов многие политологи отмечали, что стареющее население Германии активнее голосуют за более центристские Христианско-демократический союз и СДПГ, а чтобы изменить этот тренд и дать шанс более новым партиям, нужно, чтобы помолодел избиратель.

Среди других планов коалиции — повышение минимальной оплаты труда до 12 евро в час; борьба за равную оплату для мужчин и женщин; строительство 100 000 социальных квартир в год; легализация марихуаны для продажи совершеннолетним в лицензированных магазинах; отмена пункта уголовного кодекса, по которому сильно ограничены возможности врачей консультировать женщин об абортах; отмена запрета на донорство крови для мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров.

Позиция по России

Отдельный пункт в соглашении посвящен отношениям с Россией, которые названы «глубокими и разнообразными», а сама РФ — важным международным игроком. Партнеры говорят, что готовы к «конструктивному диалогу», но он должен быть выстроен на основе прав человека и уважения европейского мирного порядка.

Германия в отношениях с Россией будет учитывать интересы своих партнеров из Центральной и Восточной Европы — это значит, РФ должна отказаться от «попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма», а также выполнять Минские соглашения.

При этом «Северный поток-2», бывший в ходе избирательной кампании объектом критики «зеленых» (как по экологическим, так и политическим причинам), вообще не упоминается — это следствие временного компромисса между СДПГ и «зелеными».

Партнеры критикуют и внутреннюю ситуацию в России, указывая на «всестороннее ограничение гражданских и демократических свобод».

Интересный пункт соглашения — планы создать механизм для безвизового въезда из РФ в Германию «особых целевых групп», в частности молодых людей младше 25 лет.

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Будущие министры

Новое правительство возглавит 63-летний лидер социал-демократов Олаф Шольц — опытный политик, занимавший должности министра финансов и вице-канцлера. Именно он руководил коалиционными переговорами, которые прошли быстро и без особых скандалов — это уже хорошее начало.

Во время предвыборной кампании Шольц позиционировал себя как последователь Меркель — действующая канцлер, хоть и из другой партии, остается самым популярным политиком в Германии.

Ангела Меркель и Олаф Шольц. Фото: EPA-EFE

При этом Шольц скорее всего возьмет курс на еще большую «социализацию» внутренней политики: прописанные в соглашении повышение минимальной оплаты труда и замедление роста арендной платы — пункты его программы.

Один из ключевых постов — министра финансов — получили свободные демократы, и уже объявили, что его займет лидер партии, 42-летний Кристиан Линднер. В этой роли он будет несколько уравновешивать социальную политику социал-демократов — в частности, на уровне соглашения свободные демократы уже добились отказа от увеличения налогов на доходы выше средних.

Пост министра иностранных дел достался «зеленым», и его почти наверняка займет сопредседатель партии Анналена Бербок, также участвовавшая в борьбе за кресло канцлера. Бербок — сторонница справедливой европейской миграционной политики, которая предполагает распределение беженцев по странам ЕС в соответствии с квотами: в связи с миграционным кризисом в Литве и Польше это вновь актуально.

В отношении РФ Бербок — самый жестко настроенный политик из всех кандидатов, претендовавших на роль канцлера. Она давно и последовательно критикует «Северный поток-2» и до последнего призывала не вводить его в эксплуатацию. «Зеленые», не исключая и будущего министра иностранных дел, являются также наиболее последовательными критиками нарушений прав человека в России.

Мария Епифанова, «Новая газета»

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