Хромбуки получат защиту от подглядывания

Так называемые хромбуки, то есть устройства, работающие на платформе Chrome OS, получат надежную защиту от подглядывания. В общем-то, Google уже частично реализовал данную функцию при помощи технологии HPS.

Нам ведь неприятно, когда кто-то станет за спиной и смотрит на экран нашего гаджета. Но не всегда мы можем вовремя заметить это. Однако само электронное устройство способно защитить пользователя от таких вмешательство посторонних лиц.

Нынешние технологии позволяют включать сигнал, когда в селфи-камеру попадает еще один человек. В данном случае, можно настроить либо автоматическое затемнение экрана, либо простое оповещение, что за спиной кто-то есть. Также компания разрабатывает более сложные датчики человеческого присутствия.