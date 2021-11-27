 

У компании Xiaomi резко снизились продажи смартфонов

27.11.2021, 1:24, Новости дня
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По данным статистики, китайская компания Xiaomi снова возвратилась на третье место по объему реализации смартфонов на глобальном рынке. Эксперты отмечают, что только недавно производитель из Поднебесной праздновал выход на вторую позицию, но удержаться на ней компания так и не смогла.

В результате, вторым в мире производителем смартфонов снова стал американский Apple.

В чем же дело? А в том, что из-за ставшего уже хроническим дефицита полупроводниковых комплектующих, особенно чипов, Xiaomi не сумела выполнить свой собственный план производства. У других тоже проблемы. Но Xiaomi, в данном случае, просела чуть более среднего уровня. Падение продаж составило около шести процентов.



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