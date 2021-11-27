Во время акции «Сохраним лес» волонтеры высадили рекордные 70 млн деревьев

Акция «Сохраним лес», в первую очередь, шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом этого года: первыми лесовосстановительные работы начались в Якутии, где был высажен миллионный саженец.

В Крыму прошло финальное мероприятие акции «Сохраним лес» в 2021 году. Более 70 человек, в том числе замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и руководитель АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко, высадили свыше 3000 саженцев ясени в Симферопольском лесничестве.

«С каждым годом акция «Сохраним лес» привлекает все больше энтузиастов. Благодаря активности наших граждан в этом году удалось установить рекорд высадить более 70 млн деревьев! Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. По традиции акцию поддержали все регионы России. Но особенно активно акция шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом этого года. Первыми лесовосстановительные работы начались в Якутии», – сообщила зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, оценивая итоги акции.

По ее словам, по всей стране приняли участие 1 млн 300 тыс. человек.

В этом году особый акцент был сделан на регионы, пострадавшие во время лесных пожаров летом 2021 года. Старт акции был дан в Якутии в августе. Там же был высажен юбилейный, миллионный саженец. Не обошли стороной организаторы акции и Челябинскую область. Там саженцы в рамках акции «Сохраним лес» высадили у пострадавших поселков Джабык и Запасное, где раньше был уникальный сосновый бор, также погибший этим летом в пожаре. Масштабные мероприятия прошли и в Карелии, где пожаром летом было уничтожено 22 тысячи гектаров леса: благодаря усилиям местных жителей и сотрудников лесничеств там было высажено почти 100 000 саженцев.

Мордовия, где было несколько крупных пожаров в августе, по итогам сезона высадила 27 тысяч деревьев – там прошло несколько крупных акций с участием врио главы республики Артёма Здунова, представителей Российских студенческих отрядов, школьных лесничеств и экологических организаций.

А Нижегородская область, которая также пострадала от лесных пожаров, вошла в топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев: там высадили более 2,5 млн саженцев.

В мероприятиях по высадке деревьев, которые в том числе проходят в рамках инициатив нацпроекта «Экология», традиционно приняли участие все 85 регионов России. Всего на интерактивной карте проекта на сайте сохранимлес.рф в 2021 году было зарегистрировано свыше четырех тысяч точек высадок.

«2021 год наглядно показал, что акция «Сохраним лес» имеет огромный потенциал. Во-первых, в этом году нам удалось высадить более 70 миллионов деревьев – такую высокую планку мы «взяли» впервые. А всего за 3 года акции по всей стране было высажено уже свыше 150 миллионов деревьев. Во-вторых, в этом году в акции поучаствовали на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом. Выросло число участников из волонтерских организаций и корпоративных волонтеров. Все это говорит о том, что интерес к акции растет, ее роль в лесовосстановительной деятельности становится все более заметной, за 3 года нам удалось создать условия, при которых все больше людей могут внести свой вклад в заботу об экологии России», – заявил замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко.

Как отметил журналистам замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, у акции две основные цели – восстановление лесов и привлечение внимания россиян к экологической повестке, в первую очередь – к проблеме лесных пожаров, ведь человеческий фактор был и остается одной из основных причин лесных пожаров.

«Когда мы говорим о лесных пожарах, мы считаем потери в га леса, которые были пройдены огнем. Перевести эти данные в точное количество пострадавших и сгоревших деревьев невозможно. Поэтому и напрямую сопоставлять эти цифры с количеством высаженных деревьев мы не можем. Но такой задачи перед нами и не стоит и лес это не просто сумма деревьев. Цель акции «сохраним лес» – вести ежегодную, планомерную, постоянную работу по лесовосстановлению, привлекая каждый год все больше участников, адекватно увеличивая площади восстановленных лесов, для того чтобы это стало настоящей национальной традицией. И пока нам это, на мой взгляд, удается», – отметил Агафонов.

Самой северной точкой высадки стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там на территории Сеяхинской школы-интерната высадили карликовые березы.

Самая южная высадка состоялась в Дагестане, в предгорьях Кавказа. Самой восточной точкой стал Камчатский край, мероприятие прошло по близости Ключевского озера, а на западе – в Калининградской области, городе Правдинске.

В этом году в топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев вошли Белгородская область, Ленинградская область, Тюменская область, Алтайский Край и Нижегородская область.

«Четыре месяца работники лесничеств, волонтеры, школьники, студенты, просто неравнодушные граждане ежедневно вносили свой вклад в общее дело: высадки проходили во всех регионах России, в любую погоду, в будни, в выходные, в праздники. Я хочу всем им сказать огромное спасибо! Я очень рада, что, уже по сложившейся традиции, финальная высадка проходит в Крыму. Сегодня акция «Сохраним лес» заканчивается. Но уже 18 марта мы соберемся здесь снова, чтобы дать старт акции «Сад памяти» на новый, третий по счету, сезон!» – отметила гендиректор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко.

Кроме того, в этом году в рамках акции «Сохраним лес» была запущена новая инициатива «Дерево жизни»: молодые семьи, в которых появился малыш, будут получать уникальный подарок – сертификат, который дает возможность не только посадить дерево, но и назвать его в честь своего ребенка. Начиная со следующего года сертификаты на посадку деревьев будут вручаться семьям в ЗАГСах или в роддомах, как часть подарочного набора. Для того, чтобы принять участие в высадках, родителям будет нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции «Сохраним Лес» (сохранимлес.рф).

Акцию поддержала вице-спикер Государственной Думы, бывший Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова: «Это замечательная инициатива, направленная, с одной стороны, на создание новых семейных традиций, укрепление связи поколений, а с другой – на воспитание в детях, да и во взрослых тоже, заботливого отношения к природе».