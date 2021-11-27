 

Меркель выбрала панк-рок для церемонии прощания с должностью канцлера

27.11.2021, 1:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкс-канцлер ФРГ Ангела Меркель для церемонии прощания с должностью выбрала песню «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen) панк-рокерши из ГДР Нины Хаген, а также «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll’s rote Rosen regnen) Хильдегарда Кнефа, сообщило Der Spiegel.

По информации издания, именно эти песни выбрала Меркель для своей церемонии, которая пройдет в следующий четверг, 2 декабря, во внутреннем дворе министерства обороны ФРГ в Берлине. Таким образом, как пишет Der Spiegel, она хочет сделать свой уход с должности канцлера очень эмоциональным, передает ТАСС.

Помимо песен Хаген и Кнеф музыканты Бундесвера репетируют для Меркель экуменический немецкий гимн «Великий Бог, славим Тебя», написанный в 1771 году.

Отмечается, что мероприятие пройдет в усеченном формате из-за жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом. В частности, будет приглашено лишь около 200 гостей. Отмечается, что канцлер примет участие в церемонии, а затем выступит с краткой речью.

Согласно существующей в Германии традиции, политик при уходе со своего поста может заказать оркестру Бундесвера те музыкальные композиции, которые будут звучать на церемонии.

Предшественники Меркель также выбирали несколько музыкальных произведений для церемонии проводов. Это, в частности, касается экс-канцлера Германии Герхарда Шредера (занимал пост в 1998-2005 годах).

Ранее сообщалось, что социал-демократ Олаф Шольц будет избран новым канцлером Германии на заседании Бундестага, которое состоится не позднее 8 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать РФ от Олафа Шольца.



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