 

В США назвали срок появления вакцин от нового штамма коронавируса

27.11.2021, 1:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший советник рабочей группы при администрации США по борьбе с пандемией Энди Славитт выразил мнение, что разработка вакцин от нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон» займет 100 дней, препараты станут доступны для всего мира к лету 2022 года.

«И Pfizer, и Moderna считают, что разработка вакцин для нового варианта займет 100 дней. Производство, одобрение и распространение занимают время, но мы становимся все более эффективными. Если начнем в первых числах декабря, то новые вакцины будут доступны для всего мира к лету», – приводит мнение американского чиновника ТАСС.

По его словам, оценка эффективности вакцин на основе мРНК займет порядка двух недель.

В четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «Омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд в страну из ряда стран Африки запретили власти Турции и ОАЭ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что пандемия нового коронавируса не закончится, если вакцинация не станет глобальной.



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