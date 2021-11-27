Sky News – Великобритания запрещает рекламу пластических операций среди подростков

Статистика показывает, что из-за массовой рекламы различных процедур по «усовершенствованию» внешности британская молодёжь начинает страдать от заниженной самооценки и решается на хирургическое вмешательство, что негативно отражается и на физическом, и на психическом здоровье. Поэтому правительство задумалось о запрете рекламы пластических операций и ряда других манипуляций по изменению внешности во время телепередач и других мероприятий при участии детей и подростков, пишет Sky News.



Reuters

В следующем году в Великобритании планируется запретить рекламу различных процедур в сфере косметической хирургии, ориентированную на подростков. Согласно новым правилам, компании больше не смогут рекламировать среди аудитории младше 18 лет различные манипуляции, предназначенные для кардинального изменения внешнего вида человека, пишет Sky News.

В число подобных процедур входят, в частности, операции по увеличению или уменьшению размера груди, подтяжка живота, а также операции на веках, изменение формы носа и подтяжка лица. Запрет также будет распространяться на рекламу средств для отбеливания зубов, процедуры по омоложению кожи, химический пилинг, а также различные корректирующие подкожные инъекции, говорится в статье.

С мая 2022 года подобную рекламу нельзя будет показывать в телепрограммах, предназначенных для лиц моложе 18 лет, и размещать в других средствах массовой информации, если среди их целевой аудитории преобладают несовершеннолетние, поясняет Sky News. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями экспертов, которые выражают серьёзные опасения в отношении потенциального вреда такой рекламы, включая психологическое давление на подростков и риск осложнений после подобных процедур.

Комитет по рекламной практике (CAP) объявил, что данные исследований свидетельствуют: под давлением подобной массовой рекламы среди британской молодёжи распространяются комплексы по поводу внешности и начинает преобладать негативное восприятие собственного тела. Это плохо влияет на их благополучие, самооценку и психическое здоровье, подчёркивается в статье.

«Из-за неотъемлемых рисков косметических вмешательств и потенциальной привлекательности этих услуг для молодёжи, которая и так вынуждена преодолевать неуверенность в себе, очень важно, чтобы мы установили высокую планку с точки зрения маркетинга», — заявил в этой связи директор САР Шахрияр Купал. По его словам, новые правила будут гарантировать, что реклама подобных услуг не может быть направлена на лиц младше 18 лет и каким-либо образом использовать слабые места юной аудитории, вводя её в заблуждение.

Британская ассоциация эстетических пластических хирургов также выступает за запрет на размещение в общественных местах рекламы различных услуг в сфере косметической хирургии ещё с 2012 года, напоминает Sky News. Эта кампания началась после публикации результатов официального исследования, которое показало, что около половины всего населения Великобритании негативно воспринимает собственное тело под влиянием навязанных в рекламе идеальных образов.