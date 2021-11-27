Зеленский провел пресс-марафон и заявил о подготовке госпереворота, ВОЗ присвоила название новому штамму коронавируса. Главное за день

Зеленский провел пресс-марафон и заявил о перевороте

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон “30 вопросов президенту Украины”, который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства.

Мероприятие началось в 12.00. Планировалось, что президент будет общаться с журналистами три часа, но пресс-марафон длился около пяти с половиной часов. На него пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

Во время марафона Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. “Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Бизнесмен эти обвинения отверг.

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Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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