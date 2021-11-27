Потепление Северного Ледовитого океана происходит со значительным опережением «графика»

В данном случае, группа ученых из разных стран провела исследования в проливе Фрама (между Гренландией и Шпицбергеном). Именно там и начинается Северный Ледовитый океан, напоминают эксперты.

Оказалось, что вода в данной акватории теплеет намного быстрее, чем прогнозировали ученые ранее, составляя «график» появления последствий глобального потепления. Речь идет о неестественно высоких температурах, которые должны были появиться через десятилетия, но фиксируются уже сейчас.

Напомним, что процесс таяния ледников вокруг Северного полюса наблюдают еще с начала прошлого века. С тех пор ученые периодически обновляют прогнозы потепления, а также пытаются составить представление о том, к чему оно, в результате, приведет.