 

Потепление Северного Ледовитого океана происходит со значительным опережением «графика»

27.11.2021, 0:30, Новости дня
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В данном случае, группа ученых из разных стран провела исследования в проливе Фрама (между Гренландией и Шпицбергеном). Именно там и начинается Северный Ледовитый океан, напоминают эксперты.

Оказалось, что вода в данной акватории теплеет намного быстрее, чем прогнозировали ученые ранее, составляя «график» появления последствий глобального потепления. Речь идет о неестественно высоких температурах, которые должны были появиться через десятилетия, но фиксируются уже сейчас.

Напомним, что процесс таяния ледников вокруг Северного полюса наблюдают еще с начала прошлого века. С тех пор ученые периодически обновляют прогнозы потепления, а также пытаются составить представление о том, к чему оно, в результате, приведет.



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