Турция назвала Россию и Китай «естественными членами» Организации тюркских государств

Турция считает, что РФ и Китай являются естественными членами Организации тюркских государств (Тюркский совет), сообщил представитель Турции в Совете старейшин при Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

«Тюркский совет был сформирован в 2009 году, в его состав входят сегодня семь стран-членов. Венгрия и Туркменистан являются наблюдателями, Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия – члены организации. Конечно, это число будет расти в ближайшие годы. Естественными членами [организации] являются государства, где говорят на тюркских языках или в них проживают тюрки», – отметил Йылдырым, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, «все балканские страны, в первую очередь Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия, Албания и Македония, являются естественными членами этой организации, и в будущем будут включены в ее состав». «Кроме того, РФ и Китай являются естественными членами этого сообщества. В этой обширной географии на нас лежит большая ответственность, и мы это осознаем», – добавил политик.

Йылдырым также отметил вклад президента РФ Владимира Путина в урегулирование карабахского конфликта. Турецкий политик считает, что «необходимо отдать должное решительному и справедливому поведению президента РФ господина Путина», продемонстрировавшего «очень важный подход, который можно ожидать от государственного деятеля, выступающего за мир и благополучие региона».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что совет сотрудничества тюркоязычных государств теперь носит новое название – Организация тюркских государств.