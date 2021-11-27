Hill – беспилотники создают для США больше врагов, чем убивают

США активно используют беспилотники во время своих боевых действий против террористов, но часто из-за этого гибнут мирные люди. После таких ошибок обычно не следует никакого наказания для виновных. Это плохо сказывается на имидже США, к тому же экстремисты вскоре сами смогут активно использовать беспилотники против Штатов. Получается, что технология, которую Америка породила, может обернуться против неё, делает вывод автор статьи в The Hill.



Reuters

У экстремистов есть тайный союзник в Пентагоне, пишет обозреватель The Hill Джеймс Дурсо. Это неспособность самих США призвать кого-либо к ответственности в тот момент, когда из-за ошибки на поле боя погибают невинные люди.

Так, стандартный ответ в США на любое случайное убийство гражданских лиц в ходе атаки с применением беспилотника заключается в том, что будет проведено расследование, но наказание никогда за этим не следует. Обычно поступает такое объяснение: ошибки случаются, но никто ничего плохого не сделал.

Автор статьи напоминает, как во время вывода американских войск из Афганистана была убита семья из 10 человек. США думали, что это была семья координатора ИГ*, но благодаря тому, что дело происходило не в отдалённой провинции, а в Кабуле, журналисты смогли раскрыть правду. На самом деле убита была семья человека, который работал на гуманитарную организацию со штаб-квартирой в США, который надеялся эмигрировать в Штаты.

За этим последовало расследование, но через месяц следователи пришли к выводу, что была допущена ошибка, в результате которой пострадали гражданские люди. И никаких дисциплинарных мер рекомендовано не было, поскольку военные были уверены, что наносят удар по тем, кто представляет угрозу для США. Как отмечает автор статьи, это было сделано в большей степени для командующего состава, который может в дальнейшем выдать рекомендации нижестоящим чинам. А более конкретная информация попадает под гриф секретности.

Получается, что американская разведка неправильно определила частный дом как логово террориста, следила не за тем человеком и убила не тех людей. В операцию были вовлечены шесть беспилотников, аналитики и наблюдатели численностью около сотни человек, а в итоге они провалили операцию.

Кроме того, автор статьи напоминает, что США пытались пять раз убить заместителя командира террористической организации пакистанского «Талибана»** Кари Хуссейна, и только на шестой им это удалось. При этом погибли 128 человек, 13 из них — дети. А после таких случаев США заботятся главным образом о том, чтобы спасти своих граждан от судебного преследования в США и за рубежом.

Такие ошибки экономят силы врагам Америки, которые могут представить ситуацию так, что США мало заботятся, когда на кону жизнь иностранных граждан. Так что можно сказать, что беспилотники — это дорогая обуза, которая приносит Штатам больше врагов, чем убивает, делает вывод автор статьи. Хотя он признаёт их тактическую эффективность.

Беспилотники играют на руку США тем, что никто из американцев не задействован, не находится под угрозой. Но при этом никто не взвешивает стратегические последствия. В ответ на американские беспилотники появятся беспилотники у врагов США. И если те не смогут атаковать американских военных, дроны могут быть направлены на более лёгкие цели: американские посольства или на союзников США.

А из-за низкой стоимости гражданские конфликты, где американские военные могут быть задействованы как миротворцы, станут ещё опаснее, ведь вооружённые группировки смогут запускать в воздух такое оружие для разведки и нападения. Так что использование Америкой беспилотников приведёт к асимметричному ответу, его Штаты назовут терроризмом, будут использовать ещё больше беспилотников, и так далее по нарастающей.

Американские военные ратуют за то, чтобы работать над сокращением жертв среди мирного населения, но автор статьи напоминает, что беспилотники используются уже 20 лет, так что таких призывов недостаточно. У США больше нет превосходства в воздухе, и связано это с технологией беспилотников, которую они сами и породили, делает вывод автор статьи в The Hill.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.