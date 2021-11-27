В стиле старого бабушкиного пледа: как сделать ногти в клетку – горячий тренд осени – зимы 2021-2022

Красивые ногти способны не только дополнить образ, но и подарить хорошее праздничное настроение. Сейчас в тренде клетчатые мотивы, которые особенно актуальны в предновогоднее время. Сделать себе ногти в клетку можно самостоятельно с помощью простых советов от специалистов нейл-индустрии.

Подготовка к процессу

Сначала нужно собрать все материалы для маникюра, чтобы не тратить на это время потом. Базу лучше брать каучуковую, она хорошо крепится к основе, выравнивает и также обладает укрепляющими свойствами. Для основы лучше брать яркий лак, на котором другой оттенок будет выглядеть контрастно. Обязательно нужен черный гель-лак, чтобы прорисовать элементы клетки. Сверху используется глянцевый топ, чтобы ноготки максимально отсвечивали и придавали яркость маникюру. Если сделать матовое покрытие, то получится красивый бархатный эффект с сочными оттенками.

Можно наносить клетку только на несколько ногтей, чередуя с покрытием лаком под один цвет.

Несложное выполнение

На высохшую под лампой базу наносится выбранный оттенок гель-лака, дальше с помощью кисти для рисования прорабатываются детали “пледа”, после этого клетка просушивается в лампе и потом покрывается дополнительными слоями лака в случае необходимости.

Результат довольно эффектный, и можно подобрать себе варианты под стиль одежды и настроение. Некоторые мастера советуют использовать только два или три оттенка, но на самом деле можно добавить больше красных и черных линий в клетках, чтобы появились интересные и объемные переходы.

Клеточный маникюр сейчас на пике популярности, ведь выглядит очень уютно и комфортно. Это отличное решение для тех, кто хочет создать атмосферу праздника и настроиться на зимнее время.

Красивые детали

С помощью блеска и шиммеров можно подчеркнуть красивый узор и сделать на нем особенный акцент.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Частицы золота также добавляются в такой маникюр, сейчас это популярный тренд. Очень красиво и женственно на ногтях разной формы будет выглядеть сочетание с белым и золотистым. Это не только современно, но и очень оригинально.

К клеточному мотиву можно добавить цветочные элементы, чтобы разнообразить маникюр. Для выполнения узоров лучше использовать акриловую краску и тонкую кисть.

Объемные мотивы “вязаного свитера” также будут актуальны в таком сочетании и добавят больше уюта и теплоты образу. На коротких ногтях это также выглядит интересно, но на средней форме мотивы свитера просматриваются лучше, и их можно сделать большими.

Минималистичный дизайн для коротких квадратов состоит из простых белых линий по монотонному покрытию. Можно чередовать белые ноготки с красными, добавив им полосок из этих же оттенков. Получится стильно и просто, без лишних отвлекающих деталей. Этот маникюр подойдет офисной работнице или женщине, которая не хочет слишком много внимания к своим ногтям, но при этом даже на таком исполнении чувствуется новогодний шарм и ощущение чудес и праздника.

Холодные оттенки в сочетании с белым углубляются еще больше. Это также неплохой вариант для зимнего периода и создания красоты на ноготках.