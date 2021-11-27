Аваков: Я не боюсь государственного переворота, потому что я его не вижу

“Я не боюсь государственного переворота, потому что я его не вижу”, – сказал Аваков.

По словам бывшего главы МВД, “некомпетентность людей во власти, не имея достаточно аргументов для качественного управления, продуцируют интриги, “обидки” и обвинения”.

“В результате мы получаем ситуацию, когда в стране есть кризис, который несовсем понятно, как легко вырулить. И в этой ситуации президент пытается найти виновных, а не предложить путь решения. Это большая проблема. Отсюда возникают интриги, обиды и “обидки” и фантазии. О государственном перевороте – в том числе”, – сказал бывший министр.

Он заявил, что “вместо твердого и спокойного анализа идут импульсивные решения”.

“На сегодняшний момент у наших границ находяится российские войска. И сегодня, как никогда, весь мир говорит об опасности. Я – человек, который прошел два Майдана – говорю вам всем и многие из вас это знают – что очень тяжелые времена. И какой-то период времени во время Майдана и сразу после страна осень слаба. Последний раз [президент РФ Владимир] Путин этим воспользовался. Он может воспользоваться этим еще раз. И поэтому мы все должны быть очент аккуранты и деликатны с такого рода вещами. Да, украинский народ не позволяет своим правителям и своей власти действовать слишком разнузданно. И зачастую, как говорит наш президент, “галас ставить його на місце”, – сказал он.

Контекст:

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. “Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Зеленский назвал это “подставой бизнесмена Рината Ахметова”. “Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского “сплошной ложью”. Он пообещал и дальше “защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова”. “И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было”, – заявил бизнесмен.

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