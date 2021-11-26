 

Уральского политтехнолога приговорили к 14 годам колонии строгого режима

26.11.2021, 23:52, Разное
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…по делу о вымогательстве и мошенничестве через телеграм-каналы.

Пресненский районный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима уральского политтехнолога Александра Устинова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Устинова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), вымогательстве (ст. 163 УК) и незаконном обороте порнографии (ст. 242 УК). Срок в 14 лет колонии строгого режима назначили ему путем частичного сложения наказаний.

Обвинение запрашивало для Устинова 16 лет колонии строгого режима. Вместе с Устиновым на скамье подсудимых оказались журналист Иван Бесценный и программист Антон Старк. Их прокуратура просила приговорить к 14 годам колонии строгого режима каждого. В пресс-службе суда «Новой газете» уточнили что, Бесценному назначили 12 лет колонии строго режима, Старку — десять. Обоих признали виновными в крупном мошенничестве и вымогательстве.

Устинов находился в СИЗО более трех лет: его задержали в 2018 году по подозрению в вымогательстве у представителей Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Позже Устинову также вменили два эпизода мошенничества из-за постов в телеграм-каналах «Устинов троллит», «Новостная телега» и других.

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Силовики считают, что политтехнолог создал преступную группу, размещавшую негативную информацию о бизнесменах в телеграм-каналах и за деньги обещала решить вопрос о ее удалении. Среди потерпевших по этому делу — представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров и завод «Вентпром».

Еще одним пострадавшим от деятельности Устинова следователи называют депутата Госдумы Александра Хинштейна — в рамках уголовного дела о распространении порнографии. По версии следствия, Устинов разместил в своем телеграм-канале видео из бани, содержащее «гомосексуальную порнографию», и написал, что на нем якобы запечатлен депутат. Хинштейн настаивал, что это был не он, однако ему пришлось ходить на допросы. Адвокат Устинова указывал, что в деле против его подзащитного нет весомых доказательств.

Источник: Новая газета



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