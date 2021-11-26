«Царь и бог» Лера Кудрявцева – Личное мнение

Лера Кудрявцева устроила скандал в почтовом отделении. Причиной послужила просьба сотрудницы надеть маску.



Фото: Соцсети

Лера маску надевать отказалась. В результате, посылку или что там она пришла получать ей не выдали.

Синезубую блондинку порвало:

То, что сейчас происходит, это просто какой-то ужас… Вы мне пишите: “Надо одевать маску”. Ну ребят, одевайте маску, надевайте, ***! Вот будете стадом – и одевайте! Я тоже, в принципе, ношу маску, но меня заставлять не надо. Вот заставлять меня никто не имеет права. Только по своему собственному желанию я могу это сделать. Я хожу в масках, да, берегу пожилых людей. Но это мое личное желание. Это мое личное здоровье, я свободный гражданин Российской Федерации. И не пишите мне никакую ***! Не бесите меня! На своей личной странице я сама царь и бог. Кто мне будет писать оскорбления, буду блокировать моментально.

Она — «царь и бог», а те, кто надевает маску, по мнению Кудрявцевой, «стадо».

Маску Лера носит по принципу: «В принципе, ношу». «Только по своему собственному желанию я могу это сделать», — утверждает Лера прокуренным голосом, но при этом подчёркивает: «Я хожу в масках, берегу пожилых людей».

Что же получается?

Есть желание — берегу. Нет — не берегу. Зависит от настроения, так, что ли, получается, да, Лера? Я правильно поняла, что ты бережёшь пожилых людей, когда есть желание, а когда его нет, устраиваешь сцены в общественных местах, отстаивая своё право ходить без маски?

Это каким же человеком надо быть, это кем же себя нужно мнить, чтобы отказать человеку, выполняющему свою работу, в просьбе надеть маску?

За всю историю пандемии я ни разу так себя не повела. Есть предписание ходить в маске? Буду ходить в маске. Попросит кто-то надеть маску, даже если официального предписания нет? Надену. Мне совершенно не трудно. Стою в очереди — обязательно соблюдаю дистанцию: никому на пятки не наступаю.

Это и есть хорошее воспитание. Спасибо маме и папе, как говорится.

А вот у Леры с воспитанием, как мне кажется, не очень. Грубая баба с прокуренным голосом и пергидролью на башке так и осталась этой самой башкой в хабалистых девяностых. В 21 век не вписалась.

Пора на пенсию. Как считаете?

А как вы реагируете на просьбы окружающих надеть маску? Почему именно так?

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