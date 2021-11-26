Мнение: Ахметов планирует переворот

В качестве дополнения к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/7246807.html "откровению" Ляшко о вводе военного положения на Украине с 1 декабря 2021-го года.

Слив информации по всей видимости попал в точку и Зеленский сегодня кинулся срочно тушить эту утечку, заявив, что на самом деле на 1-е декабря на Украине планируется государственный переворот, а возглавляет переворот Ахметов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря.

По его словам, к этим планам причастен бизнесмен Ахметов, на это выделяют миллиарды долларов.

При этом глава государства добавил, что не верит в переворот и то, что предприниматель будет в нем участвовать.

https://ria.ru/20211126/ukraina-1760867678.html – цинк

Как уже ранее отмечалось, реальный переворот на Украине возможен лишь в том случае, когда США не будут ему активно мешать (при наличие такой возможности).

Если США не против смены Зеленского на другую марионетку (вроде Разумкова), то почему бы Ахметову не проспонсировать переворот?

Но если молчаливого согласия нет, то тогда конечно нет и никакого переворота, а есть лишь медийная кампания направленная на дискредитацию Зеленского внутри Украины, которая просаживает ему рейтинг.

И помимо угрозы ввода военного положения, вот мы и дождались открытых обвинений Ахметова в подготовке переворота. А отсюда уже один шаг до обвинений в том, что Ахметов действуют на руку Кремля, что и было заявлено Зеленским. Адресат данных обвинений конечно же находится не на Украине, а в Вашингтоне, которому надо попытаться показать, что Ахметов и его шайка представляют угрозу американским интересам на Украине и играют на руку России. И тут логично было бы продолжить каким-нибудь клише, что Ахметов это агент Кремля и он таковым станет, если не прекратит топить Зеленского и его шайку.

Как представляется, вероятность переворота на Украине столь же велика, как и вторжения российской армии под Рождество.

Есть мнение, что если бы вчера Ляшко не заявил о подготовке ввода военного положения на Украине, то никаких обвинений в подготовке гос.переворота в адрес Ахметова мы бы сегодня не услышали.

Ну а так, все по шаблонам Порошенко – и "российская агрессия уже вот-вот" и "внутренний заговор". Только тогда переворот готовил не Ахметов, а Надежда Савченко и ее минометы. Такой вот "король ремейков" на фоне обваливающихся рейтингов.

—