 

Из кожуры помидоров создадут биопластик

26.11.2021, 23:36, Новости дня
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Сотрудники университета Малаги (Испания) представили новую разработку в сфере экологически чистых материалов. Сельское хозяйство страны выращивает огромное количество помидоров, большая часть которых идет в переработку пищевой промышленности.

Но после этого остается очень много отходов из кожуры томатов. Они-то и стали источником, то есть сырьем для нового материала.

По словам ученых, достаточно извлечь из кожуры жирные кислоты, которых там много, а затем на их основе произвести биополимер. Получается экологически чистый пластик, который можно использовать, например, для изготовления упаковки или одноразовой посуды. После использования, ее легко утилизировать, чего и добивались авторы научного проекта.  



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