 

Глава кузбасского Прокопьевска отправлен в отставку из-за банкета во время траура

26.11.2021, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНовый глава Прокопьевска Вячеслав Старченко решил устроить праздничный банкет во время трехдневного траура по погибшим шахтерам и спасателям при взрыве в «Листвяжной» и был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области.

Глава региона Сергей Цивилев объявил о трехдневном трауре накануне. Он продлится с 26 по 29 ноября, именно в это время чиновник из Прокопьевска решил собрать всех желающих поздравить по случаю своего назначения, передает РИА «Новости».

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», – написал Цивилев в телеграм-канале «Цивилев.Live».

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», – сообщил глава региона. 

Фото и видео с банкета оказались в соцсетях. Старченко 13 ноября избрали мэром города депутаты городского совета Прокопьевска. Согласно появившимся сообщениям, празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже сообщили о гибели 11 горняков, передает ТАСС.   

Напомним, трагедия в Кузбассе случилась утром 25 ноября, когда в шахте «Листвяжной», согласно предварительным данным, произошел выброс метана и взрыв. Под землей находились 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести на поверхность. За оставшимися отправились горноспасатели, но из-за выброса метана поисковые работы через несколько часов приостановили.

Тогда же стало известно, что одно звено спасателей перестало выходить на связь, а позже были найдены тела шестерых человек.

Всего в результате трагического инцидента погибли 52 человека. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека. Один из спасателей, считавшийся погибшим, был найден живым под завалами.

Президенту Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Власти США задумались о «кибернаступлении» на хакеров в России

02.12 / Рада усилила защиту сотрудников и работодателей на время карантина

04.02 / Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V»

15.07 / Опубликовано видео крупного пожара в подмосковном Долгопрудном

22.05 / В «Роскосмосе» используют виртуальную реальность для создания новых технических устройств

25.07 / В результате стрельбы на базе ВВС США в штате Флорида погиб человек

02.10 / Стало известно о новом мошенничестве с использованием QR-кода о прививке

25.04 / На сайте БелАЭС появилось сообщение о возможной аварии. Минэнерго Беларуси заявило о взломе страницы хакерами

10.10 / В Москве заявили о серьезных расхождениях с Вашингтоном по ДСНВ

12.10 / Умерла собиравшая деньги для врачей ветеран ВОВ Зинаида Корнева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика