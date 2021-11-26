Глава кузбасского Прокопьевска отправлен в отставку из-за банкета во время траура

Новый глава Прокопьевска Вячеслав Старченко решил устроить праздничный банкет во время трехдневного траура по погибшим шахтерам и спасателям при взрыве в «Листвяжной» и был отправлен в отставку губернатором Кемеровской области.

Глава региона Сергей Цивилев объявил о трехдневном трауре накануне. Он продлится с 26 по 29 ноября, именно в это время чиновник из Прокопьевска решил собрать всех желающих поздравить по случаю своего назначения, передает РИА «Новости».

«В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной», в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет», – написал Цивилев в телеграм-канале «Цивилев.Live».

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», – сообщил глава региона.

Фото и видео с банкета оказались в соцсетях. Старченко 13 ноября избрали мэром города депутаты городского совета Прокопьевска. Согласно появившимся сообщениям, празднование прошло вечером 25 ноября, когда уже сообщили о гибели 11 горняков, передает ТАСС.

Напомним, трагедия в Кузбассе случилась утром 25 ноября, когда в шахте «Листвяжной», согласно предварительным данным, произошел выброс метана и взрыв. Под землей находились 285 человек. Большую часть горняков удалось вывести на поверхность. За оставшимися отправились горноспасатели, но из-за выброса метана поисковые работы через несколько часов приостановили.

Тогда же стало известно, что одно звено спасателей перестало выходить на связь, а позже были найдены тела шестерых человек.

Всего в результате трагического инцидента погибли 52 человека. На утро пятницы за медицинской помощью после ЧС обратились 63 человека. Один из спасателей, считавшийся погибшим, был найден живым под завалами.

Президенту Владимиру Путину докладывают всю необходимую информацию о трагедии на шахте «Листвяжная», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.