Захарова раскритиковала Зеленского за слова о «людях» и «особях»

Отказ президента Украины Владимира Зеленского называть людьми тех, против кого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции, доказывает сущность киевского режима и является чудовищным, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат процитировала в своем Telegram-канале диалог Зеленского с журналисткой на состоявшейся в пятницу пресс-конференции. В частности, украинский президент заявил, что не считает попавших под санкции СНБО людьми, добавив, что, по его мнению, «есть люди, а есть особи».

«Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не «киевский режим». И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи, каратели для улучшения породы. Чудовищно», – подчеркнула Захарова.

В прошлый четверг Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Кроме того, 2 ноября Зеленский утвердил решение СНБО Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против россиянина подполковника Ивана Кузнецова.

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Кроме того, 22 августа Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, ряда российских СМИ и компаний. Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам, которые, по мнению Киева, связаны с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Днем ранее Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание. В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова.

Ранее Зеленский заявлял, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик» на платформе YouTube. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций.

В МИД РФ обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине. «Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура», – подчеркивали на Смоленской площади.