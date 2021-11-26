 

Путин поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров

26.11.2021, 23:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания Совбеза попросил федеральное правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

«С Сергеем Евгеньевичем Цивилевым – губернатором – мы на постоянной связи. Докладывал и руководитель МЧС (врио министра Александр Чуприян). Я прошу правительство РФ, региональные органы власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Ранее президент поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. В четверг утром в шахте произошло задымление, в этот момент под землей находились 285 человек. Большую часть шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. В ходе спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Премьер Михаил Мишустин потребовал тщательно расследовать причины ЧП на шахте в Кузбассе.



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