 

Кулеба – у Запада сейчас нет альтернативы для «нормандии»

26.11.2021, 23:18, Новости дня
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины не важно, в каком формате будут проходить переговоры по Донбассу, главное — чтобы он был действенным. Как пишет «Корреспондент», Кулеба добавил, что у партнёров Киева сейчас нет конкретных наработанных альтернатив «нормандии», поэтому такой вопрос, по мнению министра, не будет обсуждаться на возможной онлайн-встрече президентов США и России.


Reuters

Для Украины не важно, в каком формате будут проходить переговоры по Донбассу, главное — чтобы он был действенным. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Сейчас основной фокус делается на оживлении нормандского формата. Нам, в принципе, всё равно, какой будет формат — лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров», — заявил дипломат.

При этом Кулеба отметил, что у партнёров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив «нормандии», поэтому такой вопрос, по мнению министра, не будет обсуждаться на возможной онлайн-встрече президентов США и РФ — Джо Байдена и Владимира Путина.

В связи с этим, резюмировал глава украинского МИД, Киев должен подготовиться к любому сценарию действий Москвы.

«Наша цель сейчас очень проста: каким бы ни был сценарий, который разрабатывает руководство России, но к любому сценарию Украина должна подойти сильной, и роль дипломатии тут — укрепить наши альянсы, обеспечить давление на Россию со стороны наших партнёров и помочь нашей армии стать ещё сильнее, развивая военно-техническое сотрудничество», — уточнил Кулеба.



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