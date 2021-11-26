 

Парню не понравилось, как его девушка нарядилась на вечеринку, и он выгнал ее: как она выглядела

26.11.2021, 23:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Молодой человек прогнал свою девушку с вечеринки, которая была скорей корпоративом. Парню не понравилось то, как выглядит его вторая половинка. Женщина была оскорблена и достойно ответила обидчику.

Ники выложила эту историю в виде ролика на свой странице в Тик Ток. Видео быстро набрало множество просмотров и попало в другие социальные сети. На сегодняшний день о невоспитанности и хамстве этого мужчины знают миллионы. При этом зрители были удивлены происходящему – девушка была одета подобающим образом.

«Я наносила макияж на лиц почти час, чтобы встретиться с его коллегами и приятелями на праздничном событии в компании, в которой он работает», – рассказала обиженная девушка.

Когда девушка пришла на мероприятие, мужчина сразу прямо сказал, что ей нужно вернуться домой. Чтобы ускорить процесс, он позвонил в такси и вызвал автомобиль. Сначала Ники расплакалась.

«Мне было очень неприятно, я обиделась. Это не то, что я бы встала с кровати, оделась и приехала. Я потратила время на сборы, чтобы быть привлекательной. А он вызвал такси», – рассказала американка.

После девушка сообщила, что это не первый случай, когда жених был недоволен ее образами. Он ранее настаивал, чтобы я не наносила на лицо косметику и не надевала каблуки. Позже мужчина хотел повернуться, но Никки была неприступна. Пара разошлась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: “Протест наизнанку”

18.11 / Мнение: О непристойном предложении талантливой столичной молодёжи

07.09 / Мнение: Сербия выиграла от скандала со стулом

02.06 / Минобороны: НАТО перебросит на Украину оружие под прикрытием учений

04.07 / Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ Аденауэра

30.10 / Мнение: Гадя

23.11 / Мнение: Письмо: “Может быть будет полезно”

08.02 / Ученых поставил в тупик скелет носорога со следами обработки древними орудиями

21.01 / Мнение: Картина на стене Капитолия

04.03 / Мнение: Мелкие мстители

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика