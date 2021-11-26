Парню не понравилось, как его девушка нарядилась на вечеринку, и он выгнал ее: как она выглядела

Молодой человек прогнал свою девушку с вечеринки, которая была скорей корпоративом. Парню не понравилось то, как выглядит его вторая половинка. Женщина была оскорблена и достойно ответила обидчику.

Ники выложила эту историю в виде ролика на свой странице в Тик Ток. Видео быстро набрало множество просмотров и попало в другие социальные сети. На сегодняшний день о невоспитанности и хамстве этого мужчины знают миллионы. При этом зрители были удивлены происходящему – девушка была одета подобающим образом.

«Я наносила макияж на лиц почти час, чтобы встретиться с его коллегами и приятелями на праздничном событии в компании, в которой он работает», – рассказала обиженная девушка.

Когда девушка пришла на мероприятие, мужчина сразу прямо сказал, что ей нужно вернуться домой. Чтобы ускорить процесс, он позвонил в такси и вызвал автомобиль. Сначала Ники расплакалась.

«Мне было очень неприятно, я обиделась. Это не то, что я бы встала с кровати, оделась и приехала. Я потратила время на сборы, чтобы быть привлекательной. А он вызвал такси», – рассказала американка.

После девушка сообщила, что это не первый случай, когда жених был недоволен ее образами. Он ранее настаивал, чтобы я не наносила на лицо косметику и не надевала каблуки. Позже мужчина хотел повернуться, но Никки была неприступна. Пара разошлась.