 

ВОЗ присвоила название новому штамму коронавируса

26.11.2021, 23:10, Новости дня
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В организации отметили, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, а предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими штаммами.

Число случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки. В настоящее время техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса SARS-CoV-2 (TAG-VE) продолжает его исследование. 

Основываясь на полученных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, ВОЗ назвала штамм B.1.1.529 “Omicron”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта”. Доминирующим в мире считается “Дельта” из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

Еще четыре варианта в ВОЗ называют вызывающими интерес. Это “Эта”, “Йота”, “Каппа” и “Лямбда”.

22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529, обладающий большим количеством мутаций, ранее наблюдаемых в других представляющих интерес или вызывающих озабоченность вариантах SARS-CoV-2.

В Европе первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.1.529 уже обнаружен – 26 ноября его зарегистрировали в Бельгии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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