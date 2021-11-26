Археологи обнаружили лопату, которой почти 100 000 лет

Самую старую из известных исторической науке лопату обнаружили археологи во время раскопок на территории китайской провинции Шаньдунь. Данному инструменту не менее 99 тысяч лет, говорят ученые. Это подтверждается проведенными анализами изотопов.

Собственно говоря, опознать в древнейшем орудии труда лопату не так-то просто. Это всего лишь палка, к которой прикреплена плоская кость. Ученые поначалу даже спорили о том, как это мог использовать доисторический человек.

На том же участке археологи откопали около пяти тысяч других каменных и костяных орудий труда далекой эпохи палеолита. Лопата же признана, во-первых, старейшим орудием труда, обнаруженным на территории Китая. Во-вторых, она – самая древня лопата, сохранившаяся до наших дней.