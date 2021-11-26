Японские ученые пояснили, как смех влияет на мышление человека

Ученые из Японии рассказали о том, почему смех позитивно воздействует на человека. По мнению специалистов, сам по себе смех улучшает когнитивные способности.

Прежде всего, во время смеха улучшается кровообращение в некоторых областях человеческого мозга. Речь идет о серьезной активизации, иногда даже более чем в два с половиной раза, отмечают эксперты.

Ученые во время экспериментов просили добровольцев смотреть выступления комических актеров. Затем проверяли их реакцию и отмечали методические улучшения. Также добровольцев просили решать разные логические задачи, о после смехотерапии почти все справлялись с ними гораздо быстрее. Выводы японских ученых подтверждают и результаты аналогичных исследований в США.