 

Японские ученые пояснили, как смех влияет на мышление человека

26.11.2021, 22:42, Новости дня
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Ученые из Японии рассказали о том, почему смех позитивно воздействует на человека. По мнению специалистов, сам по себе смех улучшает когнитивные способности.

Прежде всего, во время смеха улучшается кровообращение в некоторых областях человеческого мозга. Речь идет о серьезной активизации, иногда даже более чем в два с половиной раза, отмечают эксперты.

Ученые во время экспериментов просили добровольцев смотреть выступления комических актеров. Затем проверяли их реакцию и отмечали методические улучшения. Также добровольцев просили решать разные логические задачи, о после смехотерапии почти все справлялись с ними гораздо быстрее. Выводы японских ученых подтверждают и результаты аналогичных исследований в США.



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