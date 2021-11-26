 

США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки из-за штамма «Омикрон»

26.11.2021, 22:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША ограничат въезд из восьми стран Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса, сообщили высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена телеканалу CNBC. Страны ЕС договорились ограничить въезд из семи стран Африки, сообщила представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан.

По сведениям телеканала CNBC, ограничения на въезд в США вступят в силу с 29 ноября и коснутся жителей ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави. Это решение, как отмечает телеканал, принято спустя менее чем через три недели после того, как администрация президента США Джо Байдена сняла ограничения на въезд в страну для посетителей из более чем 30 стран мира, передает РИА «Новости».

В свою очередь представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан сообщила: «Государства-члены (ЕС) договорились быстро ввести ограничения на все поездки в ЕС из семи стран южноафриканского региона: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Зимбабве. Важны тесты, карантин и отслеживание контактов для прибывающих пассажиров».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали буквой Омикрон. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, где успели заразиться 22 человека.



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