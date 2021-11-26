CNN – война слов накаляется — Лондон и Париж обменялись претензиями после гибели мигрантов в Ла-Манше

Великобритания и Франция спорят о том, кто должен прилагать больше усилий для борьбы с нелегальной миграцией, пишет CNN. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Лондон прекратить политизировать кризис для получения политической выгоды, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил Парижу план из пяти шагов по борьбе с нелегальной миграцией в Ла-Манше.



Reuters

Словесная война между Великобританией и Францией накалилась, после того как политики по обе стороны Ла-Манша обменялись претензиями, пытаясь возложить вину за гибель десятков мигрантов в проливе на своих иностранных коллег, пишет CNN.

Как напоминает телеканал, в среду по меньшей мере 27 человек погибли, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию, что стало одним из самых крупных инцидентов с участием мигрантов, из когда-либо случавшихся в проливе.



По данным французской прокуратуры, среди погибших были 17 мужчин, семь женщин и три молодых человека, которые, как предполагается, «могли быть подростками». По словам одного из первых спасателей, кто прибыл на место происшествия, представителя Национального общества спасения на воде (SNSM) Шарля Девоса, одна из погибших женщин была беременна.



Начальник порта Кале Жан-Марк Пюиссо сообщил CNN, что большинство жертв — граждане Ирака. По данным премьер-министра Курдского автономного района Ирака Масрура Барзани, среди погибших также были иракские курды. Барзани отметил, что власти продолжают устанавливать их личности. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что двое выживших в этой трагедии — граждане Сомали и Ирака, которые получили «серьёзное переохлаждение» и были отправлены в больницу в Кале.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразили ужас по поводу трагедии и договорились активизировать совместные усилия по предотвращению пересечения пролива мигрантами, число которых резко возросло в этом году.

Впрочем, Париж и Лондон также обвинили друг друга в недостаточных усилиях по борьбе с нелегальной миграцией. Более того, как сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, в ходе телефонных переговоров в среду вечером Макрон призвал Джонсона прекратить политизировать кризис для получения внутренней политической выгоды.

В четверг Джонсон сообщил, что направил Макрону письмо, в котором изложил пять шагов, которые, по его мнению, должны быть предприняты как можно скорее, чтобы избежать дальнейшей гибели людей при пересечении Ла-Манша на надувных лодках. На своей страничке в Twitter британский премьер отметил, что представленный им план предполагает создание совместных патрулей, которые сократят до минимума число лодок, отправляющихся с пляжей Франции, улучшение обмена разведданными и применение более передовых технологий для отслеживания мигрантов.

Кроме того, Джонсон предложил начать работу по двустороннему соглашению с Францией по возращению нелегалов, которые переправляются через Ла-Манш. «Если бы тех людей, которые достигают берегов нашей страны, тут же отправляли назад, то у них поубавилось бы желание подвергать свою жизнь риску», — отметил премьер, добавив, что такая сделка могла бы «разрушить бизнес-модель преступных группировок», занимающихся организацией нелегальной миграции.

В четверг Натали Элфике, член парламента от английского Дувра, куда прибывают большинство мигрантов, в интервью CNN назвала гибель людей в Ла-Манше «вполне предсказуемой», а также вопросом пограничного контроля, решение которого находится во Франции. Британский политик добавила, что французы «находятся там, где люди садятся в лодки, и не останавливают их». «Вот где политика должна измениться, на французской стороне», — приводит CNN слова Элфике.

Между тем Дарманен заявил, что не может в одиночку бороться с контрабандистами, призвав европейских соседей оказывать Парижу большую поддержку.

«Мы обращаемся к нашим бельгийским друзьям… Мы обращаемся к нашим немецким друзьям… И мы обращаемся к нашим английским друзьям, они должны помочь нам в борьбе с международными контрабандистами, которые играют с границами», — отметил Дарманен.

Как отмечает CNN, несмотря на трагедию, «отчаявшиеся» мигранты продолжают совершать опасное путешествие через Ла-Манш. Так, в четверг ещё одна группа нелегалов высадилась на берегу Дувра, куда они прибыли на борту спасательной шлюпки.

В этом году уже более 25 700 человек переправились через Ла-Манш в Великобританию на небольших лодках, что в три раза больше, чем за весь 2020 год. Только в среду британского берега достигли более 200 человек, а французские власти спасли 106 человек, дрейфовавших на лодках в Ла-Манше.