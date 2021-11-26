“Ты сердишься – значит, ты неправ”. Аваков рассказал о впечатлениях от пресс-марафона Зеленского

По словам Авакова, пресс-конференцию он смотрел отрывками.

“У меня родились некоторые аллегории, от которых я никуда не уйду. Все в этом мире уже происходило когда-то давным-давно. И даже если кто-то думает, что все, что он делает, это ново, то это не так. Я сегодня смотрел на эту пресс-конференцию, на споры президента с журналистами, с вами [журналистом Савиком Шустером], с [главредом “Цензор.НЕТ” Юрием] Бутусовым, с [журналистом “Украинской правды” Михаилом] Ткачом, с другими журналистами и вспомнил старую-старую поговорку: “Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав”. Юпитер был главым богом древних римлян, он назывался еще Зевсом. И полная поговорка звучала еще более интересно. Посейдон сказал Юпитеру: “Юпитер, ты сердишься вместо того, чтобы отвечать на аргументы и хватаешься за молнии – значит, ты неправ”, – сказал он.

Аваков заявил, что президент, которого в 2019 году поддержала большая часть страны, демонстрировал на пресс-марафоне “агрессивность”.

“Я подумал: а чего мы хотим от президента? Президент должен обеспечивать права и свободы для граждан. Свободу слова. Президент должегн обеспечивать оборону и безопасность. Президент должен обеспечивать экономическое развитие”, – заявил экс-министр.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

26 ноября глава государства провел пресс-марафон “30 вопросов президенту Украины”, который посвящен экватору его пребывания в должности главы государства.

Мероприятие началось в 12.00. Планировалось, что президент будет общаться с журналистами три часа, но пресс-марафон длился около пяти с половиной часов. На него пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

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