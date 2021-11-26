Мнение: Запереть всех, остановить всё

И все-таки абсурдизм всей этой “всемирной борьбы с ковидом” становится все более четким по мере удаления во времени. Вот я тут нашел в своем старом посте совершенно сногсшибательную цитату из “Медузы” (которая тогда еще не была объявлена иноагентом) от… марта 2020 года, то есть – полтора года назад. Рассказывают о введении карантина в Индии:

“Из-за коронавируса в Индии отменены полеты и поезда. Работают только основные службы, людям нельзя выходить на улицу

По данным на 25 марта, в Индии зафиксировано 536 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли . Чтобы остановить распространение болезни, 22 марта в Индии ввели «народный комендантский час» и призвали население не выходить из домов с семи утра до девяти вечера.

Затем ограничение ужесточили: с 25 марта людям полностью запрещено выходить из домов. Каким образом в таких условиях население должно снабжать себя продуктами, пока не понятно, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на своих корреспондентов в стране. Накануне ужесточения карантина люди смели продукты с полок магазинов, добавляет The New York Times. В Индии вводится самый масштабный карантин в мире, констатирует издание.

В городах продолжают работать только основные службы — полиция, пожарные и так далее, — была запрещена работа общественного транспорта и метро. Офисы и храмы были закрыты, а границы городов — заблокированы. Индийские железные дороги закрыли пассажирские перевозки. Небо над Индией также было закрыто: с 24 марта запрещены в том числе внутренние рейсы…” и т.д.

Вдумаемся еще раз в цифры: в стране с населением 1,4 миллиарда человек 536 случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли. Десять человек!! И невероятно напуганное правительство страны останавливает ВСЁ, вообще – всё! Людям запрещено выходить на улицу в течение ТРЕХ НЕДЕЛЬ, запрещено даже покупать продукты – “жрите что хотите”.

По-моему, тут даже и спорить не о чем: настолько гипертрофированная реакция могла быть только в одном случае – индусам, т.е. их руководству, доставили “строго конфиденциальную” информацию об утечке новейшего биологического оружия с неизвестным классом опасности. Скорее всего – сам Китай и предупредил, официально по неофициальным каналам. Иначе непонятно, как индусам могло прийти в голову вообще хоть как-то реагировать. 10 человек умерло из 1400000000 населения! Это даже не капля в море, это не комариный писк – это гомеопатия в самых сильных разведениях. Это ничто, ноль и еще куча нулей после запятой!

Впрочем, у нас в России было точно так же в удельных цифрах, если учесть, что Индия – это 10 Россий. Путин ввел (куда более мягкий) локдаун на 5 дней позже Индии, 30 марта – когда в сутки было – 270 заражений и 4 смерти. ЧЕТЫРЕ!

А закончили локдаун в РФ в конце мая – когда заражений стало в среднем 9 тыс. в день, а смертей – 130. Т.е. по итогам локдауна всё выросло в 30 раз – на этом и решили прекратить.

Но вот так, глядя из будущего – охреневаешь, конечно. Как все ж начальникам могло ПРИЙТИ В ГОЛОВУ блокировать жизнь и экономику в своих огромных странах – Индия, Россия – при настолько НИЧТОЖНЫХ цифрах “опасности”?? 10 смертей, 4 смерти… Сейчас, скажем, в той же России, у нас – 1200 смертей, в ТРИСТА раз больше, чем в марте 2020 – ничего, всё работает, более того, локдаунов никто и не требует.

Очевидно, что и Путину заявили об “утечке биологического оружия” – и он тоже, как и руководство Индии, как и руководство ВСЕХ стран (кроме разве что Трампа, который явно ПЫТАЛСЯ что-то сказать) – предпочли промолчать (Путин разве что – весьма красноречиво – залез в бункер, в котором и оставался сидеть, практически не показывая носа наружу, последующий ГОД; робко начал вылезать где-то с мая уже этого года, но по сути остается в бункере по сей день).

Ну что тут можно сказать… Это какое-то безумие. Паранойя правит миром. У меня все это до сих пор не укладывается в голове.