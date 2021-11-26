Мнение: Матч на первенство мира по шахматам Карслен-Непомнящий

Сегодня в Дубае начинается матч за мировую шахматную корону между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом из России Яном Непомнящим.

Хотя шансы Карлсена оцениваются как чуть более предпочтительные, можно отметить, что за последние годы Непомнящий существенно усилился, да и предшествующий опыт его борьбы с Карлсеном был весьма удачным,

Стоит также отметить, что Сергей Карякин также находится в Дубае, где будет помогять Непомнящему готовится к партиям с Карлсеном, благо у Карякина имеет большой личный опыт борьбы с Карлсеном в подобном матче.

О правилах и регламенте матча в сжатой и доходчивой форме рассказывает экс-чемпионка мира Александра Костенюк.

Трансляция партий с комментариями на русском языке на канале FIDE. Комментируют гроссмейстеры Сергей Шипов и Дина Беленькая.

Последующие партии можно смотреть на канале FIDE https://www.youtube.com/c/fidechannel/videos

Текстовые трансляции можно смотреть на ChessPro https://chesspro.ru/tournaments/world_championship_match21

Яну удачи. Пора вернуть мировую шахматную корону в Россию. Матчи Карлсена с Карякиным и Каруаной показали, что при правильной подготовке с чемпионом можно бороться и ставить его в критическое положение.

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