Мнение: Зачем Украине переворот?

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что Украина и Россия уже восемь лет находятся в состоянии войны.

Дословно: «Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет. Что касается широкомасштабной — считаю, что сегодня некоторые СМИ запугивают тем, что «завтра будет война». Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к ситуации. Мы имеем все разведданные, у нас есть военная, информационная, финансовая помощь, но считаю, что мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию — армия у нас мощная», — заявил Зеленский.

Сразу после заявления о войне Украины с Россией, Зеленский сообщил, что в начале декабря на Украине планировался государственный переворот. Мол, есть аудиозаписи, которые свидетельствуют, что представители России и Украины обсуждали участие бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте. Мол, Ахметова «втягивают в войну против Украины».

Правда, Зеленский уточнил: «Но я не верю в государственные перевороты и не верю, что Ахметов прям побежит».

Не понял, чего ради «представители России и Украины» обсуждали переворот? Чтобы предотвратить «широкомасштабную войну» Украины с Россией? Или наоборот, чтобы эта война побыстрее началась и завершилась?

Какие еще есть варианты?

Фотография отсюда

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